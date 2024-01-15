Общество

МО РФ отменило загадочное мероприятие в Волгоградской области

Общество 15.01.2024 14:27
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15.01.2024 14:27


Министерство обороны РФ перенесло мероприятие, которое планировалось провести сегодня, 15 января, недалеко от села Лемешкино Руднянского района Волгоградской области. 

Как сообщил в своем Telegram глава Жирновского района Александр Шевченко, мероприятие должно было сопровождаться «хлопками».

— При этом территория будет оцеплена, проводимое мероприятие безопасно для населения, — пояснил Александр Шевченко и призвал жителей сохранять спокойствие.

Однако сегодня, 15 января, около 13.30 глава района сообщил, что Минобороны изменило планы из-за погодных условий.

— О времени их проведения будет сообщено дополнительно, — заверил районный глава. 

В администрации Лемешкинского сельского поселения Руднянского района журналистам «Высоты 102» пояснили, что слышали о запланированных МО РФ мероприятиях. 

— Единственное, что нам доводили, что будут проведены взрывные работы. Конкретной информации нет, — добавили в поселении. 

Тем временем примерно в 13.20 администрация Руднянского района также предупредила о загадочных хлопках.

Напомним, что 8 января 2024 года в Еланском районе Волгоградской области обнаружили неизвестный объект в пяти километрах от райцентра Елань и метрах в 600 от села Большой Морец. В соцсетях местные жители сообщали, что обломки были похожи на ракету. На днях в Сети стали появляться фото загадочного объекта. 

В 2022 году в Еланском районе рухнувший с неба предмет проломил крышу сарая. Инцидент произошел в районе населенных пунктов Набат, Крутой и Дубовое.  

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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