Под Волгоградом ловцов бродячих собак спугнули предсказания

В Светлоярском районе Волгоградской области отменили запланированный на 13 января отлов бездомных животных, сообщает V102.RU.

Изначально мероприятие планировали на семь часов утра. Ловцы должны были выдвинуться на территорию Светлого Яра.

— В связи с тем, что препарат для усыпления животных при их отлове не работает при температуре -13 градусов и ниже (быстро замерзает), отлов бродячих животных будет произведен при повышении температуры воздуха, — пояснили информагентству в администрации Светлоярского района.

Уточняется, что рейды по отлову перенесут на 15 или 16 января. Местных жителей обещают дополнительно уведомить, чтобы они смогли проконтролировать своих домашних питомцев, чтобы последние не оказались в момент проведения отлова на улице. Местные власти напомнили, что в 2023 году в районе отловили 137 безнадзорных собак, а в 2022 году всего 52.

Тем временем выходные испытают волгоградцев жестоким морозом и ледяным ветром. Синоптики прогнозируют уже сегодняшней ночью похолодание в регионе до -31 градуса.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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