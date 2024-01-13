Общество

Выходные испытают волгоградцев жестоким морозом и ледяным ветром

Общество 13.01.2024 09:48
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13.01.2024 09:48


В Волгоградской области синоптики уже сегодняшней ночью прогнозируют похолодание до -31 градуса, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС. Выходные станут настоящим испытанием для жителей региона. 

— Сегодня, 13 января, по региону осадки маловероятны. На дорогах снежный накат и гололедица. Ветер западной четверти со скоростью 7-12 м/с. Днем столбики термометров покажут -15...-20º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Завтра, 14 января, по области также без сильных осадков. Ветер южной четверти 7-12 м/с. В ночные часы температура упадет до -23...-28º, а при прояснениях до -31º, днем -12...-17º.

В Волгограде сегодня без существенных осадков, ветер западного направления 6-11 м/с. На дорогах гололедица и снежный накат. Ночью температура составит -20…-22º, в дневные часы -15...-17º.

— 14 января в областном центре осадки маловероятны, ветер южный 5-10 м/с. В ночной период до -24…-26º, после обеда температура составит -13...-15º, — уточнили волгоградские синоптики. 

В первый рабочий день новой недели, 15 января, по области обещают ночью небольшой снег, днем осадки усилятся, будет метель. Ветер юго-восточный с порывами до 15-20 м/с. Ночью -15...-20º, при прояснениях до -23º, днем уже 0…-5º. 

В областной столице 15 января выдастся снежным и холодным. Ночью и днем обещают снег и метель с ветром юго-восточного направления 9-14 м/с. Ночью -16...-18º, днем -1…-3º.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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