В редакцию V102.RU обратились жители Волгограда, которые поделились своими опасениями по поводу возврата денег за оплаченные заказы из-за крупного пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. В пресс-службе компании выступили с официальным заявлением.

— Сегодня на складе Wildberries в Шушарах произoшло возгoрание. На данный мoмент люди эвакуированы. На местo прибыли сoтрудники МЧС и приступили к тушению. Стоимoсть тoваров будет кoмпенсирована прoдавцам. Клиенты будут прoинформированы. Пoкупателям будут вoзвращены деньги за утраченные заказы, — сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

По последним данным МЧС России, пожар на складе в Питере локализован. Огнем охвачена площадь в 70 000 «квадратов». Пострадавших нет. К ликвидации привлечено около 270 человек и 57 единиц техники.

Скриншот: видео SHOT / t.me