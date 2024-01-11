









В доме №14 по улице 4-й участок Краснооктябрьского района Волгограде накануне обвалился потолок в подъезде. Как рассказала V102.RU жительница дома Любовь Яковлевна Борисевич, происшествие случилось около 19-00 ч.

В доме №14 по улице 4-й участок Краснооктябрьского района Волгограде накануне обвалился потолок в подъезде. Как рассказала V102.RU жительница дома Любовь Яковлевна Борисевич, происшествие случилось около 19-00 ч.

Жильцы считают, что потолок обвалился из-за промерзшего насквозь дома. В управляющей компании «Русский дом», по словам волгоградцев, только обещают наладить отопление после произошедшей аварии на теплотрассе, но на деле ничего не делают.





Дом №14 по ул. 4-й участок был признан аварийным в 2019 году. Жители опасаются, что система отопления разморозится и квартиры ко всему прочему зальет еще и кипятком.

пояснила пенсионерка.Перепуганные люди вызвали МЧС.рассказывает другая жительница Наталья Львовна Головина.