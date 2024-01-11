В доме №14 по улице 4-й участок Краснооктябрьского района Волгограде накануне обвалился потолок в подъезде. Как рассказала V102.RU жительница дома Любовь Яковлевна Борисевич, происшествие случилось около 19-00 ч.
- Мы думали, что взорвался газ – у нас же все конфорки горят из-за того, что отопления нет уже несколько дней, -
пояснила пенсионерка. – Был такой страшный грохот, что мы сначала даже двери не хотели открывать, боялись, что это перекрытие рухнуло. Если бы в это время там шел человек, его бы насмерть глыбой убило!
Перепуганные люди вызвали МЧС.
- Ждали-ждали, но никто не ехал. Потом я еще раз позвонила, не скрою, припечатала крепким словом, -
рассказывает другая жительница Наталья Львовна Головина. – После этого скорую помощь прислали. Я им сказала, что они рано приехали – пока еще нас не прибило.
Жильцы считают, что потолок обвалился из-за промерзшего насквозь дома. В управляющей компании «Русский дом», по словам волгоградцев, только обещают наладить отопление после произошедшей аварии на теплотрассе, но на деле ничего не делают.
Дом №14 по ул. 4-й участок был признан аварийным в 2019 году. Жители опасаются, что система отопления разморозится и квартиры ко всему прочему зальет еще и кипятком.
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