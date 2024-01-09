Мэрия пригрозила санкциями УК, не державшим лопаты

Администрация Волгограда пригрозила административными штрафами управляющим компаниям, которые не справляются с обязанностями по уборке дворов от снега.

Напомним, что накануне на Волгоград обрушилась сильнейшая метель, которая привела образованию сугробов во дворах областного центра и на второстепенных дорогах. По информации администрации Волгограда, к вечеру во вторник в городе расчистили больше четырех тысяч дворов.

– Сегодня на расчистку тротуаров и подходов к подъездам от снега вышли почти 2000 дворников и десятки единиц спецтехники, – сообщили в городской администрации. – К 16:00 рабочие убрали территории вблизи 4200 домов. Например, дворы по ул. Московской, 5, ул. Губкина, 13, ул. Луговой,142 и др.

На устранение сугробов управляющим компаниям дали всего сутки.

– Организации, не исправившие нарушения за 24 часа, будут привлечены к административной ответственности, – заявили в мэрии.

Напомним, что на оперативном совещании 9 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил всем силам и средствам задачи по оперативному реагированию на осложнение погодных условий и устранение возможных техногенных аварий.

Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"