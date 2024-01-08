Волгоградцы раскупили все билеты на дорогой концерт SHAMAN





Всего шесть свободных мест осталось перед концертом SHAMAN, который пройдет в Волгограде 16 января. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные национального билетного оператора, были раскуплены в том числе и все дорогие билеты, стоимость которых доходила до 8 тысяч рублей. Всего шесть свободных мест осталось перед концертом SHAMAN, который пройдет в Волгограде 16 января. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные национального билетного оператора, были раскуплены в том числе и все дорогие билеты, стоимость которых доходила до 8 тысяч рублей.

Пока по готовности волгоградцев тратить деньги на концерты звезд SHAMAN выигрывает у другого российского певца-патриота Олега Газманова. На его концерт, который состоится в феврале, не проданы еще около 400 билетов. При этом стоимость самых дорогих ниже, чем у исполнителя хита «Я – русский» - 5,5 тысячи рублей.

Пока по готовности волгоградцев тратить деньги на концерты звезд SHAMAN выигрывает у другого российского певца-патриота Олега Газманова. На его концерт, который состоится в феврале, не проданы еще около 400 билетов. При этом стоимость самых дорогих ниже, чем у исполнителя хита «Я – русский» - 5,5 тысячи рублей.

Ранее

Ранее V102.RU сообщало , что самые дорогие билеты на концерт российского певца волгоградцы разобрали еще в ноябре прошлого года.

При этом известный певец-патриот проведет в Волгограде еще один концерт – 15 января. Максимальная стоимость билетов на этом мероприятии ниже – 6,5 тысячи рублей. В зале в настоящее время остаются невостребованными 119 мест.