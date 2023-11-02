Общество

Волгоградцы раскупили самые дорогие билеты на январский концерт Шамана

Общество 02.11.2023 11:46
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02.11.2023 11:46


В Волгограде 16 января состоится концерт одного из самых популярных сегодня российских исполнителей Шамана (SHAMAN). Как сообщает ИА «Высота 102», за два с половиной месяца до события жители Волгоградской области уже раскупили самые дорогие билет в первых рядах. 

Так, по информации онлайн-площадки по продаже билетов Kassir.ru, стоимость билетов на концерт певца в Волгограде составляет от 2500 до 8000 рублей. Билеты по самым высоким ценам к 2 ноября оказались недоступными для покупки. 


Что касается всех других билетов, то на сегодня очередей за ними, судя по всему, пока не стоит. 

Напомним, что особую популярность Шаману принес его хит «Я русский». Популярен артист и за пределами России – за год артист дал более 100 сольных концертов. В рамках нового тура музыканта запланировано более сотни выступлений в различных регионах России, включая города Новороссии.

Фото: SHAMAN/ VK.com

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