Власти сообщили о запуске системы после коммунальной аварии в Волгограде

К вечеру 7 января ресурсоснабжающая организация заменила поврежденный трехметровый фрагмент магистрали диаметром 700 миллиметров, обеспечивающей теплоснабжение потребителей от котельной № 849 Тракторозаводского района Волгограда, где ранее был зафиксирован порыв.

— В течение всего дня в непрерывном режиме на месте трудились четыре аварийные бригады и шесть единиц спецтехники. Все работы контролировались руководством ООО «Концессии теплоснабжения» и профильным вице-мэром, — пояснили V102.RU в мэрии Волгограда.

Уточняется, что сейчас систему начал заполнять теплоноситель.

— Штатная подача ресурса до потребителей, у которых временно было ограничено теплоснабжение, будет возобновлена уже в ближайшее время, — заверили в городской администрации.

При этом в горадмине добавили, что как только ресурс поступит до ввода в дома, к работе подключатся УК, в обязанность которых входит контроль запуска внутридомовых сетей.

Скриншот: видео администрации Волгограда

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