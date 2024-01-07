На севере Волгограда коммунальщики латают поврежденный водовод

В Волгограда сегодня, 7 января, коммунальные службы устраняют аварию в Тракторозаводском районе, сообщает V102.RU.

— На трубопроводе диаметром 700 миллиметров, обеспечивающем теплоснабжение потребителей от котельной № 849, зафиксировано технологическое нарушение. Бригады ресурсоснабжающей организации оперативно прибыли на место и перекрыли поврежденный участок, сохранив давление в системе, — заявили информагентству в мэрии Волгограда.

Уточняется, что сейчас на месте аварии задействованы четыре бригады рабочих и шесть единиц спецтехники.

— Земляные работы завершены, специалисты приступают к замене поврежденного участка, — добавили в горадмине.

Местные власти со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию обещают восстановление штатной работы системы теплоснабжения до конца суток.

Тем временем в соцсетях жители самого северного района города продолжают сообщать об отсутствии тепла и отопления. Так, жалуются на перебои в подаче ресурсов волгоградцы, живущие в домах по улицам Ополченской, 27б, Льговской, 4, Курильской, 9, Луговского, 11 и проспекту имени В. И. Ленина 197.

Фото: администрация Волгограда