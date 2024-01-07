Общество

Коммунальщики заменили часть водовода после аварии на севере Волгограда

Общество 07.01.2024 17:54
0
07.01.2024 17:54


В Тракторозаводском районе Волгограда завершается замена поврежденного участка теплосети протяженностью три метра, сообщает V102.RU.

— Ресурсоснабжающей организацией был демонтирован поврежденный участок трубопровода диаметром 700 миллиметров, обеспечивающий теплоснабжение потребителей от котельной № 849 Тракторозаводского района. Специалисты уже произвели изготовление и подгонку нового фрагмента сети и приступили к сварочным работам, — заявили информагентству в мэрии Волгограда. 

Уточняется, что необходимая для подобных манипуляций спецтехника в наличии. Впрочем, как и сами материалы. 

— На месте постоянно присутствует руководство ООО «Концессии теплоснабжения», которое вместе с профильным вице-мэром оперативно принимает необходимые технические решения, — добавили в горадмине. 

Местные власти уточняют, что глава Волгограда Владимир Марченко в оперативном режиме получает информацию о ходе восстановительных работ.  

Напомним, что сегодня, 7 января, коммунальщики заявили о порыве на трубопроводе диаметром 700 миллиметров, обеспечивающем теплоснабжение потребителей от котельной № 849 в Тракторозаводском районе Волгограда. На место оперативно выехали аварийные бригады.  

Скриншот: видео администрации Волгограда 

Еще по теме: 

На севере Волгограда коммунальщики латают поврежденный водовод 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.01.2024 21:09
Общество 07.01.2024 21:09
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 20:37
Общество 07.01.2024 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 19:42
Общество 07.01.2024 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 18:25
Общество 07.01.2024 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 16:47
Общество 07.01.2024 16:47
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 15:45
Общество 07.01.2024 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 13:35
Общество 07.01.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 13:15
Общество 07.01.2024 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 12:52
Общество 07.01.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 12:12
Общество 07.01.2024 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 09:04
Общество 07.01.2024 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 08:12
Общество 07.01.2024 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 21:29
Общество 06.01.2024 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 20:11
Общество 06.01.2024 20:11
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 19:11
Общество 06.01.2024 19:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:09
Власти сообщили о запуске системы после коммунальной аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:37
МЧС: на Волгоградскую область надвигаются аномальные морозы до -25ºСмотреть фотографии
19:42
В СВО погиб боец «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Север»Смотреть фотографии
18:25
Пустынные полки магазинов Волгограда вновь заполняют продуктамиСмотреть фотографии
17:54
Коммунальщики заменили часть водовода после аварии на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
16:47
Бочаров поздравил главу Волгоградской метрополии с РождествомСмотреть фотографии
15:45
В ЦПКиО Волгограда пустились в бега феи, снежинки и елочкиСмотреть фотографии
14:29
На волгоградской трассе перевернулась легковушка. Пострадала молодая параСмотреть фотографии
13:35
«Сферум» – польза или угроза? Чиновники ответили на вопросы взволнованных волгоградцевСмотреть фотографии
13:15
На севере Волгограда коммунальщики латают поврежденный водоводСмотреть фотографии
12:52
В Волгоградской области с ледяным дождем борются 402 спецмашиныСмотреть фотографии
12:12
В Волжском ищут видео с пропавшим мужчиной на желтых «Жигулях»Смотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области «физиков» накажут за навоз и хламСмотреть фотографии
09:50
Число погибших в ДТП на трассе Волгоград—Луганск увеличилось до двухСмотреть фотографии
09:04
Какие погодные сюрпризы готовит волгоградцам новая неделяСмотреть фотографии
08:12
В храме Александра Невского сотни волгоградцев встретили РождествоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:29
Андрей Бочаров с прихожанами встретил Рождественский сочельник в Казанском собореСмотреть фотографии
21:12
В Волгоградской области селянин задохнулся в собственном домеСмотреть фотографии
20:11
4 часа до рождества: волгоградские православные готовятся встретить светлый праздникСмотреть фотографии
19:45
«Динамо-Синара» одержало долгожданную победу в СуперлигеСмотреть фотографии
19:11
В селе Волгоградской области подтопило мостСмотреть фотографии
18:26
В Камышине два рыбака провалились под ледСмотреть фотографии
18:20
МЧС: погода на Рождество в Волгоградской области резко испортитсяСмотреть фотографии
18:00
В Волгограде за 5 лет расселили 5 тысяч жителей 175 аварийных домовСмотреть фотографии
17:18
Волгоградец убил товарища и вынес тело на лестницуСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде почтили память погибших в Чечне воиновСмотреть фотографии
15:55
В Волгоградской области охотника ранили в ягодицуСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде госпитализировали пассажирку с самолета из МосквыСмотреть фотографии
15:11
Аudi и Mercedes столкнулись под Волгоградом: 1 погиб, 2 раненыСмотреть фотографии
14:48
В главном храме Волгограда готовятся к Рождественским богослужениямСмотреть фотографии
 