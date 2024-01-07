В Тракторозаводском районе Волгограда завершается замена поврежденного участка теплосети протяженностью три метра, сообщает V102.RU.
— Ресурсоснабжающей организацией был демонтирован поврежденный участок трубопровода диаметром 700 миллиметров, обеспечивающий теплоснабжение потребителей от котельной № 849 Тракторозаводского района. Специалисты уже произвели изготовление и подгонку нового фрагмента сети и приступили к сварочным работам, — заявили информагентству в мэрии Волгограда.
Уточняется, что необходимая для подобных манипуляций спецтехника в наличии. Впрочем, как и сами материалы.
— На месте постоянно присутствует руководство ООО «Концессии теплоснабжения», которое вместе с профильным вице-мэром оперативно принимает необходимые технические решения, — добавили в горадмине.
Местные власти уточняют, что глава Волгограда Владимир Марченко в оперативном режиме получает информацию о ходе восстановительных работ.
Напомним, что сегодня, 7 января, коммунальщики заявили о порыве на трубопроводе диаметром 700 миллиметров, обеспечивающем теплоснабжение потребителей от котельной № 849 в Тракторозаводском районе Волгограда. На место оперативно выехали аварийные бригады.
Скриншот: видео администрации Волгограда
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