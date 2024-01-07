Общество

В Волгоградской области с ледяным дождем борются 402 спецмашины

Общество 07.01.2024 12:52
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07.01.2024 12:52


С последствиями непогоды в Волгоградской области буквально сражаются 402 единицы тяжелой техники. Трассы и мосты от ледяного дождя обрабатывают специальными реагентами. 

— За минувшие сутки 402 единицы техники задействовали в обработке и расчистке трасс, автодорожных объектов федерального, регионального и межмуниципального значения на территории Волгоградской области. Для обеспечения безопасного проезда использовали 6,6 тысячи тонн пескосоляной смеси, — заявили в обладмине. 

Как уточнили в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона, на трассах областного значения отсыпано более 3,8 тысячи тонн пескосоляной смеси, а число спецтехники увеличили до 322 единиц. Проезд обеспечен по всем направлениям.

— На федеральных трассах дежурство несли 80 единиц техники, израсходовано 2,8 тысячи тонн смеси, — отчитались в ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград». 

Дорожные службы призывают автолюбителей неукоснительно соблюдать ПДД и корректировать скоростной режим, отталкиваясь от погодных условий. В дороге необходимо быть предельно внимательными и не препятствовать работе спецтехники. 

Власти отмечают, что ситуация на дорогах фиксируется круглосуточно. В случае нештатных ситуаций на региональных направлениях могут быть привлечены более 500 единиц различной техники, на федеральных — 225. Количество спецмашин регулируют в зависимости от погоды.  

В мэрии Волгограда пояснили, что в ночь на 7 января муниципальные дорожные службы оперативно приступили к обработке городских улиц. В порядок приводят дороги и пешеходные зоны. Особое внимание в Рождество уделяют подходам к храмам. За ночь для борьбы с ледяным дождем нанесли около 240 тонн пескосоляной смеси. 

В связи с непрекращающимися осадками муниципальные службы продолжат обработку территорий в каждом районе города в течение всего дня. На улицах задействовано  более 50 единиц спецтехники. Муниципальные службы продолжат обработку территорий в каждом районе города в течение всего дня.  

Напомним, что новая рабочая неделя после длинных январских праздников встретит жителей Волгоградской области долгожданным снегом и резким похолоданием. 

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