Общество

Какие погодные сюрпризы готовит волгоградцам новая неделя

Общество 07.01.2024 09:04
0
07.01.2024 09:04


Новая рабочая неделя после длинных январских праздников встретит жителей Волгоградской области долгожданным снегом и резким похолоданием. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в отдельные ночи температура упадет до -22 градусов. 

— В понедельник, 8 января, по региону в ночные часы местами пройдет небольшой снег. Утром и днем осадки усилятся. В отдельных районах вероятны гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточного направления со скоростью 7-12 м/с. Температура за окном в течении суток составит -8...-13 °С, ночью по северу области -17...-22 °С, днем в отдельных южных районах -3...-8 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Ко вторнику, 9 января, ночью, утром и днем местами вероятен снег, на дорогах гололедица. Ветер северо- восточный 8-13 м/с. В ночной период -10...-15 °С, в районах северной половины региона -17...-22 °С. После обеда -7...-12 °С, в отдельных северных местностях -12...-17 °С.

В Волгограде 8 января установится облачная с прояснениями погода. Ночью осадки маловероятны, а вот утром и днем пройдет снег. На дорогах гололедица. Ветер северо- восточного направления 7-12 м/с. Ночью в городе на Волге -10...-12 °С, днем -8...-10 °С.

— Во вторник, 9 января, в областном центр ночью и утром возможен снег. Днем осадки продолжатся. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. В ночной период -11…-13 °С, после обеда столбики термометров покажут -8...-10 °С, — добавили в ЦГМС. 

По данным портала Gismeteo, с 8 по 14 января в Волгограде будет пасмурно и зарядит снег со штормовым ветром до 17 м/с. Обильный снегопад прогнозируют ко вторнику, 9 января. Ночные и дневные температуры уйдут в стойкий минус. Самые холодные ночи — в четверг и субботу. Температура в эти сутки опустится ниже 20 градусов. Самые холодные дневные температурные значения ожидаются во вторник и субботу. На улице будет -11 и -12 градусов соответственно. Однако к воскресенью, 14 января, снова днем ожидается плюс. В эти сутки температура в областном центре составит +1 градус, ночью ожидается до -8.       

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.01.2024 13:35
Общество 07.01.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 13:15
Общество 07.01.2024 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 12:52
Общество 07.01.2024 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 12:12
Общество 07.01.2024 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
07.01.2024 08:12
Общество 07.01.2024 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 21:29
Общество 06.01.2024 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 20:11
Общество 06.01.2024 20:11
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 19:11
Общество 06.01.2024 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 18:20
Общество 06.01.2024 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 18:00
Общество 06.01.2024 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 16:49
Общество 06.01.2024 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 14:48
Общество 06.01.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 14:02
Общество 06.01.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 13:03
Общество 06.01.2024 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2024 11:56
Общество 06.01.2024 11:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:35
«Сферум» – польза или угроза? Чиновники ответили на вопросы взволнованных волгоградцевСмотреть фотографии
13:15
На севере Волгограда коммунальщики латают поврежденный водоводСмотреть фотографии
12:52
В Волгоградской области с ледяным дождем борются 402 спецмашиныСмотреть фотографии
12:12
В Волжском ищут видео с пропавшим мужчиной на желтых «Жигулях»Смотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области «физиков» накажут за навоз и хламСмотреть фотографии
09:50
Число погибших в ДТП на трассе Волгоград—Луганск увеличилось до двухСмотреть фотографии
09:04
Какие погодные сюрпризы готовит волгоградцам новая неделяСмотреть фотографии
08:12
В храме Александра Невского сотни волгоградцев встретили РождествоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:29
Андрей Бочаров с прихожанами встретил Рождественский сочельник в Казанском собореСмотреть фотографии
21:12
В Волгоградской области селянин задохнулся в собственном домеСмотреть фотографии
20:11
4 часа до рождества: волгоградские православные готовятся встретить светлый праздникСмотреть фотографии
19:45
«Динамо-Синара» одержало долгожданную победу в СуперлигеСмотреть фотографии
19:11
В селе Волгоградской области подтопило мостСмотреть фотографии
18:26
В Камышине два рыбака провалились под ледСмотреть фотографии
18:20
МЧС: погода на Рождество в Волгоградской области резко испортитсяСмотреть фотографии
18:00
В Волгограде за 5 лет расселили 5 тысяч жителей 175 аварийных домовСмотреть фотографии
17:18
Волгоградец убил товарища и вынес тело на лестницуСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде почтили память погибших в Чечне воиновСмотреть фотографии
15:55
В Волгоградской области охотника ранили в ягодицуСмотреть фотографии
15:43
В Волгограде госпитализировали пассажирку с самолета из МосквыСмотреть фотографии
15:11
Аudi и Mercedes столкнулись под Волгоградом: 1 погиб, 2 раненыСмотреть фотографии
14:48
В главном храме Волгограда готовятся к Рождественским богослужениямСмотреть фотографии
14:02
«Не хватило газа»: в волгоградских супермаркетах опустели полки с минералкой, майонезом и туалетной бумагойСмотреть фотографии
13:03
В аптеках Волгофарма отказывают в обслуживании скидочных картСмотреть фотографии
12:11
Врачи больницы Фишера удалили осколки из ноги участника СВОСмотреть фотографии
11:56
На трассы Волгоградской области выехали 334 спецмашиныСмотреть фотографии
11:35
На плотине Волжской ГЭС в массовой аварии пострадали 4 человекаСмотреть фотографии
11:05
Под Волгоградом водитель без прав насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
10:51
Мошенники разводят волгоградцев на дешевых яйцахСмотреть фотографии
09:58
«Мы верим твердо в героев спорта»: главные матчи и волгоградские чемпионы 2023 годаСмотреть фотографии
 