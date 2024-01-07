Какие погодные сюрпризы готовит волгоградцам новая неделя

Новая рабочая неделя после длинных январских праздников встретит жителей Волгоградской области долгожданным снегом и резким похолоданием. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в отдельные ночи температура упадет до -22 градусов.

— В понедельник, 8 января, по региону в ночные часы местами пройдет небольшой снег. Утром и днем осадки усилятся. В отдельных районах вероятны гололедно-изморозевые явления. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточного направления со скоростью 7-12 м/с. Температура за окном в течении суток составит -8...-13 °С, ночью по северу области -17...-22 °С, днем в отдельных южных районах -3...-8 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — Ко вторнику, 9 января, ночью, утром и днем местами вероятен снег, на дорогах гололедица. Ветер северо- восточный 8-13 м/с. В ночной период -10...-15 °С, в районах северной половины региона -17...-22 °С. После обеда -7...-12 °С, в отдельных северных местностях -12...-17 °С.

В Волгограде 8 января установится облачная с прояснениями погода. Ночью осадки маловероятны, а вот утром и днем пройдет снег. На дорогах гололедица. Ветер северо- восточного направления 7-12 м/с. Ночью в городе на Волге -10...-12 °С, днем -8...-10 °С.

— Во вторник, 9 января, в областном центр ночью и утром возможен снег. Днем осадки продолжатся. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. В ночной период -11…-13 °С, после обеда столбики термометров покажут -8...-10 °С, — добавили в ЦГМС.

По данным портала Gismeteo, с 8 по 14 января в Волгограде будет пасмурно и зарядит снег со штормовым ветром до 17 м/с. Обильный снегопад прогнозируют ко вторнику, 9 января. Ночные и дневные температуры уйдут в стойкий минус. Самые холодные ночи — в четверг и субботу. Температура в эти сутки опустится ниже 20 градусов. Самые холодные дневные температурные значения ожидаются во вторник и субботу. На улице будет -11 и -12 градусов соответственно. Однако к воскресенью, 14 января, снова днем ожидается плюс. В эти сутки температура в областном центре составит +1 градус, ночью ожидается до -8.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»