Сотрудники полиции задержали 60-летнего водителя, который сбил 7-летнего ребенка в Волжском и скрылся с места происшествия. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло накануне во дворе многоквартирного дома №103А по улице Мира.

По предварительным данным, двигаясь по двору, водитель средь бела дня совершил наезд на 7-летнего мальчика, который переходил дорогу. Пострадавшего школьника с травмами госпитализировали в больницу. Водитель покинул место ДТП. Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Проводится проверка.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области