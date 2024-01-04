



На посту ДПС в Светлоярском районе Волгоградской области сотрудники ГУ МВД России по региону задержали 34-летнего водителя, у которого при себе оказалось поддельное удостоверение сотрудника органов внутренних дел. Житель Астрахани утверждает, что документ был куплен им ради забавы.

– 4 января в Светлоярском районе была остановлена автомашина Kia под управлением 34-летнего астраханца. В ходе проверки у мужчины было обнаружено служебное удостоверение, схожее со служебным удостоверением сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Вместе с тем, в документе имелись признаки подделки, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Водитель пояснил, что не является сотрудником полиции и не проходит службу в ОВД, а документ ненастоящий.

Житель Астраханской области был доставлен в подразделение полиции, а документ направлен на экспертизу.

– По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – уточняют в главке полиции.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области