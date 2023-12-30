Проглотившего гвоздь еле живого малыша эвакуировали в Волгоград

В Волгограде провели экстренную операцию двухлетнему ребенку из Палласовского района Волгоградской области, сообщает V102.RU. Малыш проглотил канцелярский гвоздь — врачи приняли решение об эвакуации в Волгоград.

— Родители ребенка обратились за медпомощью в связи с резким ухудшением здоровья ребенка. Мальчика госпитализировали в Палласовскую ЦРБ, где обнаружили инородное тело в бронхе. Состояние маленького пациента было крайне тяжелым, — рассказали информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области. — По итогу экстренного консилиума было принято решение транспортировать пациента наземным транспортом отделения санитарной авиации в больницу № 7 Волгограда.

Когда мальчик оказался на операционном столе, ему удалили инородное тело, которым оказался гвоздь размером 2,5 сантиметра.

— Благодаря оперативным действиям медиков ребенка спасли. Маленькому пациенту также провели антибактериальную терапию. Малыша уже выписали домой, — уточнили в облздраве.

Отметим, что тяжелых пациентов эвакуируют в опорные медучреждения региона из районов за считанные часы. Это стало возможным благодаря возрождению санавиации, развитие которой продолжается при реализации регпроекта «Первичная медико-санитарная помощь» нацпроекта «Здравоохранение».

В уходящем году санавиация отчиталась о транспортировке в опорные медучреждения почти 400 человек из отдаленных районов Волгограда.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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