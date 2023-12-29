Общество

Волгоградцев напугали огромные руки из-под земли у входа в ЦПКиО

Общество 29.12.2023 15:35
0
29.12.2023 15:35


Жители Волгограда второй день после публикации ИА «Высота 102» обсуждают новый арт-объект, установленный на входе в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО). Большинство читателей информагентства находят огромные белые ладони, как будто поднимающиеся из-под земли, пугающим и признаются, что на ум им приходят самые мрачные ассоциации. 

Своеобразный привет из загробного мира – самое распространенное сравнение волгоградцев. Другие видят в арт-объекте «последнюю надежду утопающего». 

– У меня первое, что на ум пришло, так это ассоциация с тонущим, пытающимся схватиться за соломинку, – пишут волгоградцы. 

– Какой ужас! Куда этот человек провалился? – задаются вопросом другие. 

Третьи и вовсе требуют откопать кого бы то ни было: 

Откопайте его немедленно!

Подбирают волгоградцы и названия новому арт-объекту. Так, например, его уже успели окрестить «руки-загребуки». 

Напомним, что на самом деле композиция называется «Все в твоих руках» и главная ее идея весьма символична. Данные ладони должны обнимать дерево, символизируя главные ценности семьи – любовь, поддержку и заботу. Правда установить руки перед входом в парк решили до того, как было высажено дерево. В дирекции ЦПКиО обещают, что оно появится при благоприятной погоде. 

Активисты, предложившие установку рук, надеются, что рядом с арт-объектом влюбленные пары будут проводить свадебные церемонии и фотосессии молодоженов. Автор данной скульптурной композиции – скульптор Сергей Давыдов. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.12.2023 16:59
Общество 29.12.2023 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 16:40
Общество 29.12.2023 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 16:40
Общество 29.12.2023 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 14:10
Общество 29.12.2023 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 13:20
Общество 29.12.2023 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 12:53
Общество 29.12.2023 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 12:13
Общество 29.12.2023 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 11:46
Общество 29.12.2023 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 11:44
Общество 29.12.2023 11:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.12.2023 09:57
Общество 29.12.2023 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 09:33
Общество 29.12.2023 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 08:25
Общество 29.12.2023 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 07:55
Общество 29.12.2023 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 07:49
Общество 29.12.2023 07:49
Комментарии

0
Далее
Общество
29.12.2023 07:34
Общество 29.12.2023 07:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:28
В Волгоградской области чиновница одарила зятя чужой землейСмотреть фотографии
17:00
Губернатору Волгоградской области Бочарову вручили орден в МосквеСмотреть фотографии
16:59
Волгоградские коммунисты 29 декабря почтили память Алевтины АпаринойСмотреть фотографии
16:40
«Пожарные ехали час»: СК проводит проверку после гибели двух человек в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:40
Андрей Бочаров простился на добром слове с депутатами облдумыСмотреть фотографии
15:53
В «Ротор» вернулся бывший футболист клубаСмотреть фотографии
15:35
Волгоградцев напугали огромные руки из-под земли у входа в ЦПКиОСмотреть фотографии
14:42
Жителя Волгоградской области судят за украденный выигрыш в лотереюСмотреть фотографии
14:36
В Сети запустили в работу сайт кандидата в президенты Владимира ПутинаСмотреть фотографии
14:10
Волгоград сковали предпраздничные пробкиСмотреть фотографии
13:20
Под Волгоградом родителям погибших на СВО сыновей передали ордена МужестваСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде автобус №65 могут заменить на троллейбус №10. Но решения пока нетСмотреть фотографии
12:13
Бочаров вручил госнаграды медикам, строителям, крестьянам и физкультурникамСмотреть фотографии
11:46
Под Волгоградом наградили двух смельчаков за спасение людей из взорванного домаСмотреть фотографии
11:44
«Открытие Авто»: более 60% россиян считают выгодной покупку автомобиля в новогодние праздникиСмотреть фотографии
11:13
Голикова поручила губернаторам подготовить регионы к ухудшению эпидобстановкиСмотреть фотографии
10:37
Под Волгоградом юный водитель перед праздниками отправил в больницу двоих человекСмотреть фотографии
09:57
«Числился в списках погибших»: дончанин рассказал, как ослеп при теракте на вокзале Волгограда и научился жить зановоСмотреть фотографии
09:42
Появились кадры из Калача-на-Дону, где в доме сгорели женщина и двое детейСмотреть фотографии
09:33
Андрей Бочаров почтил память жертв терактов 2013 годаСмотреть фотографии
09:23
Под Волгоградом осудят 9-классника за минирование школыСмотреть фотографии
08:48
Двое детей и их мать погибли на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:38
Волгоградцы перевыполнили план по восстановлению лесов в регионеСмотреть фотографии
08:25
В Волгоградской области 31 декабря спрогнозировали дождь и ветерСмотреть фотографии
07:55
В Волжском запускают бесплатные новогодние автобусыСмотреть фотографии
07:49
Опубликован календарь выходных дней в 2024 году для работающих волгоградцевСмотреть фотографии
07:34
Знаковые премьеры и яркие события 2023 года в «Царицынской опере»Смотреть фотографии
22:46
Зверски зарезавший подругу волгоградец избежал колонии в МосквеСмотреть фотографии
21:42
Приговоренный к сносу Дом молодежи в Волгограде лишился крыши: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:28
Спорт в цифрах: волгоградские боксеры подвели итоги и заглянули в будущееСмотреть фотографии
 