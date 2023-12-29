Волгоградцев напугали огромные руки из-под земли у входа в ЦПКиО





Жители Волгограда второй день после публикации ИА «Высота 102» обсуждают новый арт-объект, установленный на входе в Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО). Большинство читателей информагентства находят огромные белые ладони, как будто поднимающиеся из-под земли, пугающим и признаются, что на ум им приходят самые мрачные ассоциации.

Своеобразный привет из загробного мира – самое распространенное сравнение волгоградцев. Другие видят в арт-объекте «последнюю надежду утопающего».

– У меня первое, что на ум пришло, так это ассоциация с тонущим, пытающимся схватиться за соломинку, – пишут волгоградцы.

– Какой ужас! Куда этот человек провалился? – задаются вопросом другие.

Третьи и вовсе требуют откопать кого бы то ни было:

– Откопайте его немедленно!

Подбирают волгоградцы и названия новому арт-объекту. Так, например, его уже успели окрестить «руки-загребуки».

Напомним, что на самом деле композиция называется «Все в твоих руках» и главная ее идея весьма символична. Данные ладони должны обнимать дерево, символизируя главные ценности семьи – любовь, поддержку и заботу. Правда установить руки перед входом в парк решили до того, как было высажено дерево. В дирекции ЦПКиО обещают, что оно появится при благоприятной погоде.

Активисты, предложившие установку рук, надеются, что рядом с арт-объектом влюбленные пары будут проводить свадебные церемонии и фотосессии молодоженов. Автор данной скульптурной композиции – скульптор Сергей Давыдов.