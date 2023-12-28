В Волгограде запустили автомобильное движение по Марийскому путепроводу

Сегодня, 28 декабря, в Красноармейском районе Волгограда запустили движение по обновленному Марийскому путепроводу, передает V102.RU.

- Подрядная организация завершила обновление мостового полотна с устройством нового асфальтобетонного покрытия, что позволило с опережением на 7 месяцев начать движение по мосту, - сообщили в мэрии.

Напомним, ремонт Марийского путепровода начался в феврале 2023 года в рамках программы «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные качественные дороги». В связи с ремонтом автомобильное движение по мосту было прекращено. Осуществлялось лишь трамвайное сообщение, которое приостановили в августе для монтажа нового бетонного основания по всей ширине моста. С 1 сентября трамваи возобновили работу. Все это время путепровод был доступен для пешеходов.

По данным городской администрации, подрядная организация в зимний период будет заниматься укреплением опор и пролетных конструкций.

Ранее было восстановлено движение по 8-му путепроводу и Сарептскому мосту, реконструкция которых также организована в рамках нацпроекта. Определена подрядная организация на выполнение ремонта путепровода № 6 в Дзержинском районе.

Фото из архива ИА «Высота 102»