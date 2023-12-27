Общество

Аптеки «Волгофарм» стали открываться в Волгограде после технического сбоя

Общество 27.12.2023 13:21
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27.12.2023 13:21


Крупнейшая аптечная сеть региона «Волгофарм» возобновляет в Волгограде работу после технического сбоя и последующего за ним масштабного обновления программного обеспечения, передает V102.RU.

По данным информагентства, на данный момент в Волгограде работает уже 20 аптек, тогда как ранее сообщалось всего о двух на ул. Краснополянская, 30 и Аптечный проезд, 1.

- Отпуск льготных лекарственных средств со вчерашнего дня возобновлен во всех учреждениях аптечной сети «Волгофарм», поэтому жители могут обращаться за получением лекарств во все аптеки сети, где есть отпуск льготных препаратов по рецептам, - уточнили информагентству в ГУП «Волгофарм».

На сайте аптечной сети указано, что по всем вопросам льготного отпуска лекарственных препаратов можно обратиться в нужную аптеку в текущем режиме, а также позвонить в справочную службу Волгоградского областного государственного унитарного предприятия «Волгофарм» по телефону 8-800-707-07-88.


Напомним, накануне по техническим причинам в Волгограде массово закрылись аптеки «Волгофарм». В компании сообщали, что проводят масштабное обновление программного обеспечения по всей сети.

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