В Волгограде закрылись аптеки «Волгофарм»

Сегодня, 26 декабря, в Волгограде не работают аптеки сети «Волгофарм» - крупнейшей аптечной сети региона. Об этом предупреждают объявления на входе в аптечные организации.









- Идет обновление программы. Возможно, к вечеру откроемся, - сообщили V102.RU в справочной службе «Волгофарм».

На данный момент в Волгограде работает только одна аптека «Волгофарм», которая расположена в Дзержинском районе по адресу: Аптечный проезд,1.





Официальный сайт «Волгофарм» также информирует о том, что по техническим причинам оформление онлайн-заказов временно невозможно.

Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»