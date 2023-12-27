Общество

В Волгограде заработала одна аптека «Волгофарм» после массового закрытия

Общество 27.12.2023 09:53
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27.12.2023 09:53


В Волгограде открылась одна аптека «Волгофарма» после массового закрытия пунктов предприятия. Как сообщили V102.RU в «Волгофарме», заработала аптека по адресу ул. Краснополянская, 30.
Напомним, как сообщало V102.RU, причиной массового закрытия аптечных пунктов предприятия, которое произошло 25 декабря, стало обновление программного обеспечения. Накануне работала лишь одна аптека по адресу Аптечный проезд, 1.
Сегодня покупателей обслуживают уже по двум адресам. В справочной службе уверяют, что работа всех пунктов возобновится уже в ближайшее время.

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