Сегодня покупателей обслуживают уже по двум адресам. В справочной службе уверяют, что работа всех пунктов возобновится уже в ближайшее время.
Общество 27.12.2023 09:53
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27.12.2023 09:53
Сегодня покупателей обслуживают уже по двум адресам. В справочной службе уверяют, что работа всех пунктов возобновится уже в ближайшее время.
В Волгограде открылась одна аптека «Волгофарма» после массового закрытия пунктов предприятия. Как сообщили V102.RU в «Волгофарме», заработала аптека по адресу ул. Краснополянская, 30.Напомним, как сообщало V102.RU, причиной массового закрытия аптечных пунктов предприятия, которое произошло 25 декабря, стало обновление программного обеспечения. Накануне работала лишь одна аптека по адресу Аптечный проезд, 1.
Сегодня покупателей обслуживают уже по двум адресам. В справочной службе уверяют, что работа всех пунктов возобновится уже в ближайшее время.
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