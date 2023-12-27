Отстреливался до последнего. В Волгоградской области простятся с бойцом «Бессмертного Сталинграда»

В Светлоярском районе Волгоградской области завтра, 28 декабря, проводят в последний путь погибшего в ходе спецоперации рядового Валерия Саблина, сообщает V102.RU со ссылкой на депутата Госдумы от Волгоградской области Андрея Гимбатова.

— Завтра мы простимся с бойцом штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» Валерием Саблиным. Свой позывной «Орел» опытный товарищ доказал не раз. И ушел из жизни геройски, в бою, отстреливаясь до последнего патрона, с гранатой в руке! — рассказал политик в своем Telegram.

Уточняется, что Саблин вырос и жил в поселке Светлый Яр. В 90-х прошел службу в армии. После демобилизации работал, создал семью.

— Очень любил Родину и не смог сидеть дома, когда снова пришло время встать на защиту Отечества. От всего отряда, от бойцов, инструкторов и командиров приношу близким глубокие соболезнования. Он всегда будет в наших сердцах, — добавил Гимбатов.

Известно, что прощание с Валерием Владимировичем состоится в 10.30 у Светлоярского ДК. У погибшего остались жена, дочь, родители и младший брат.

Напомним, что наш земляк в мае 2023 года в Волгограде был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me

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