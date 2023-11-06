В СВО погиб волгоградец Иван Болдырев из отряда «Бессмертный Сталинград»

Депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов в своем Telegram сообщил о гибели бойца «Бессмертный Сталинград» Ивана Болдырева. Как сообщает V102.RU, в зону СВО наш земляк ушел добровольцем.

— Он погиб в бою, защищая Родину, которую очень любил. Считал это своим долгом. И знал, что его дети должны видеть пример настоящего Мужчины — защитника, готового эту роль подтверждать действием. «Удача» (позывной погибшего, — Прим. ред.) точно всегда со своей Отчизной. До конца. И геройский уход Ивана никогда не забудем ни мы, ни все, кто его знал, — заявил Гимбатов.

Политик уточнил, что погибший в конце 2000-х отслужил в армии. После демобилизации жил размеренной жизнью, имел хорошую работу, воспитывал двоих детей-школьников, но после начала СВО не смог остаться в стороне.

Известно, что сегодня с Иваном Александровичем Болдыревым простились в родном для него Котельниковском районе. Ему было всего 32 года.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me

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