В Волгограде 10 участникам СВО вручили государственные награды

Общество 11.05.2023 17:25
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11.05.2023 17:25
Сегодня, 11 мая, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» государственными наградами удостоены 10 участников специальной военной операции. Военнослужащих наградили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, сообщили в музее-панораме.
Наградами удостоены:
- Орденом «Мужества» награжден Дубровченко Сергей Валерьевич.
- Знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени награждены сержант Хоров Евгений Викторович и рядовой Саблин Валерий Владимирович.
- Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен командир отряда добровольцев «Барс» Стрюков Олег Иванович.
- Медалью «За отвагу» награжден сержант Калашников Кирилл Андреевич.
- Медалью Суворова награждены рядовой Синицкий Данила Борисович и ефрейтор Борисенко Сергей Александрович.
- Медали Жукова удостоен ефрейтор Батыров Нурлан Шамилевич.
- Медалью Луганской Народной Республики «За боевые заслуги» награжден старший матрос Бочаров Сергей Владимирович.
- Медалью «За боевые отличия» награжден прапорщик Бурдьян Александр Олегович.
Награды военнослужащим вручили заместитель военного комиссара Волгоградской области полковник Фарид Хисматулин и замгубернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов. Среди гостей торжественной церемонии были представители общественных и молодежных патриотических организаций, ветераны Вооруженных Сил и родственники.
Фото музея-заповедника «Сталинградская битва»
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