Общество

В Волгограде окончательно утвердили программу развития на 10 лет

Общество 26.12.2023 17:47
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26.12.2023 17:47


В Волгограде 26 декабря окончательно утвердили программу комплексного развития города-героя на 10 лет – до 2034 года. Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Волгоградской области и инвестиционный комитет  региона рекомендовали принять программу, предполагающую 1,4 трлн рублей вложений, городской думе. 

Как сообщает ИА «Высота 102», совместное заседание комиссии и комитета провел первый заместитель губернатора – председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев. Непосредственно программу развития Волгограда представил собравшимся – в том числе представителям надзорных органов и общественности глава города Владимир Марченко.

Главная цель программы – обеспечение устойчивого роста качества жизни населения города, роста экономики и устойчивого развития Волгограда. Она включает более 600 мероприятий, обеспечивающих комплексное развитие по 8 ключевым направлениям, включая социальную политику, развитие промышленного потенциала, благоустройство и озеленение, строительство новых дорог, обновление общественного транспорта, – подчеркнул Владимир Марченко.

В процессе реализации программы, как прозвучало на заседании, в Волгограде будет создано 28 тыс. новых рабочих мест.  Мероприятия войдут в государственные программы Волгоградской области и муниципальные программы Волгограда. Ряд объектов планируется реализовывать за счет заключения инвестиционных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве и муниципально-частном партнерстве.

Большая часть из 1,4 трлн средств – это внебюджетные источники и инвестиции.

Программа вырабатывалась коллегиально, совместно с представителями реального сектора экономики, общественности. В программе учтены предложения губернатора Волгоградской области, она сформирована по итогам рабочих встреч, дополнена отраслевыми экспертами. Главная ее задача — обеспечить рост качества жизни, ускорить темп экономического роста и технологического развития. Стабильная социально-экономическая ситуация в регионе позволяет нам формировать долгосрочную повестку на десятилетие вперед, – подчеркнул Александр Дорждеев.

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