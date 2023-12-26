Экономика

Облкомобразования проиндексировал зарплату части работников детсадов и школ

Экономика 26.12.2023 20:15
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26.12.2023 20:15


В Волгоградской области установлены размеры коэффициента индексации заработной платы работников образовательных организаций, реализующих основную образовательную систему дошкольного образования и работников общеобразовательных организаций. Как сообщает V102.RU, соответствующий приказ подписала председатель комитета образования, науки и молодежной политики Лариса Савина.
Индексация проведена на основании постановления администрации Волгоградской области об индексации размеров окладов работников государственных учреждений.
Заработная плата указанных категорий работников проиндексирована с 1 декабря 2023 года на 10,9%.  При этом действие постановления не распространяется на работников госучреждений в части категорий сотрудников, определенных майскими указами президента России.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало об индексации зарплат госслужащих, а также работников госучреждений также с 1 декабря.  

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