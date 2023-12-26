Двое рецидивистов избили и ограбили водителя в Волгограде

В Волгограде сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на 57-летнего водителя, передает V102.RU. Как сообщили в Управлении Росгвардии по Волгоградской области, преступление было совершено ночью в Красноармейском районе. Пострадавший сообщил правоохранителям, что его машину остановили двое молодых людей и попросили их подвезти за денежное вознаграждение.

Однако выполнять свое обещание они отказались. Вместо оплаты проезда пассажиры избили мужчину и отобрали у него мобильный телефон стоимостью более 13 тысяч рублей.

Росгвардейцы, получив приметы нападавших, оперативно задержали предполагаемых злоумышленников. Ими оказались 19-летний парень, ранее трижды судимый, а также его 21-летний подельник, неоднократно судимый за кражу и грабеж. Оба были переданы полицейским.