Происшествия

Двое рецидивистов избили и ограбили водителя в Волгограде

Происшествия 26.12.2023 16:21
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26.12.2023 16:21


В Волгограде сотрудники Росгвардии задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на 57-летнего водителя, передает V102.RU. Как сообщили в Управлении Росгвардии по Волгоградской области, преступление было совершено ночью в Красноармейском районе. Пострадавший сообщил правоохранителям, что его машину остановили двое молодых людей и попросили их подвезти за денежное вознаграждение. 

Однако выполнять свое обещание они отказались. Вместо оплаты проезда пассажиры избили мужчину и отобрали у него мобильный телефон стоимостью более 13 тысяч рублей.

Росгвардейцы, получив приметы нападавших, оперативно задержали предполагаемых злоумышленников. Ими оказались 19-летний парень, ранее трижды судимый, а также его 21-летний подельник, неоднократно судимый за кражу и грабеж. Оба были переданы полицейским.

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