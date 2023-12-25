49 новых школьных автобусов уехали в районы Волгоградской области

49 школьных автобусов вместимостью от 12 до 24 пассажиров направлены в районы Волгоградской области, сообщили V102.RU в комитете образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области,Новенькие желтые автобусы отправлены в 22 муниципальных района Волгоградской области, а также в Волжский, Камышин и Михайловку. Все они соответствуют требованиям к организованным перевозкам. Например, оборудованы автоматической системой, которая препятствует началу движения при открытых или не полностью закрытых дверях. Также автобусы оснащены ограничителем скорости до 60 км/час, внутренним и наружным громкоговорящим устройством, кнопкой вызова водителя, запирающим устройством задних дверей, стеллажами для школьных портфелей, выдвижной дополнительной подножкой, аварийно-вентиляционными люками, тахографами и навигационной системой ГЛОНАСС/GPS.Добавим, в 2023-2024 учебном году в регионе более 10,8 тыс. детей из 716 населенных пунктов добираются до школ на специализированных автобусах. Ежедневно техника совершает 638 рейсов, общая протяженность поездок превышает 7,5 тыс. километров.Всего в 2016–2023 годах в Волгоградскую область поступили 572 новых школьных автобуса. Участие региона в федеральной программе продолжится.