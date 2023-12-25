



Ряд фотографий с новогодней вечеринки сотрудников ГТРК «Волгоград-ТРВ», на которых телеведущие предстали в непривычных для зрителя образах киногероев, среди которых были, к примеру, Харли Квинн и женщина-кошка, накануне появились в Telegram. Авторы постов сообщили подписчикам, что запечатленное на фото – не что иное как оплаченный из бюджета корпоратив ГТРК, а самих телеведущих обвинили в падении нравов. Сегодня, 25 декабря, официальную позицию по этому поводу озвучило руководство государственного телеканала.

Так, сообщает ИА «Высота 102», на ГТРК поспешили прежде всего опровергнуть информацию о том, что в образах киногероев ведущие явились на корпоратив. По информации руководителей телеканала, фото были сделаны на частной вечеринке.

– В нашем коллективе на протяжении нескольких лет не проводятся корпоративы и им подобные мероприятия. То, что некоторые телеграм-каналы поспешили подать как новогодний корпоратив ГТРК, было частной вечеринкой нескольких молодых сотрудников, к сожалению, забывших при этом, что их внешний вид и поведение должны соответствовать статусу работника государственной телерадиокомпании, – говорится в официальном сообщении, появившемся в социальных сетях госканала. – Разумеется, гуляние проводилось за счет средств самих участников. Тем не менее руководство ГТРК считает эту вечеринку сотрудников неуместной, необдуманной выходкой, которая не имеет ничего общего с работой и в целом с профессиональной и общественной позицией коллектива.

Далее руководители ГТРК перечисляют последние заслуги своих сотрудников.

– Завоевано несколько телевизионных Орфеев, других престижных премий, ряд сотрудников удостоены высоких государственных наград, а канал «Волгоград 24» в этом году признан деловыми партнерами лучшим региональным вещателем страны. И на таком фоне – глупая выходка некоторых коллег, – сокрушаются авторы сообщения и приносят извинения зрителям. – Руководство ГТРК приносит извинения своим зрителям и радиослушателям. Начальникам служб предписано усилить профессиональную подготовку и воспитательную работу среди молодых сотрудников. Не исключено, что с некоторыми из них не станет продлеваться срочный трудовой контракт.

Фото: Новости | Волгоград 24 / t.me