В Волгограде сотрудники АО «ЭлектроТранспорт Плюс» завершили восстановление трамвайного полотна по улице Шефской Советского района, где выявили подмыв путей после аварии на водопроводе частного застройщика.

— После завершения ремонтных работ на канализационном коллекторе и обратной засыпки котлована песком, рабочие транспортного предприятия сформировали щебеночное основание и уложили на него по одному звену рельсошпальной решетки — по 12 погонных метров в каждую сторону движения, — отчитались в мэрии Волгограда.

Уточняется, что в настоящее время движение трамваев № 3 «Ул. Ким — «Обувная фабрика» и № 4 «Детский центр — «Обувная Фабрика» снова запущено в штатном режиме.

Напомним, что на улице Шефской 21 декабря в ходе утренней проверки состояния трамвайного полотна сотрудники транспортного предприятия обнаружили подмыв путей. Было принято решение пустить трамваи № 3 и № 4 в измененных границах с разворотом на улице Мончегорской.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Еще по теме:

Повисшие над провалом рельсы после коммунального ЧП демонтируют в Волгограде