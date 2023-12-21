Повисшие над провалом рельсы после коммунального ЧП демонтируют в Волгограде

В Советском районе Волгограда на улице Шефской, где из-за коммунальной аварии подмыло трамвайное полотно, начался монтаж рельс для устранения течи. Об этом сообщает корреспондент V102.RU с места происшествия.

В ликвидации аварии, которая произошла на водопроводе частного застройщика, задействована спецтехника и городские службы. Свою помощь оказывают и сотрудники ООО «Концессии водоснабжения», которые направили на место происшествия бригаду специалистов.





– На объекте работает бригада из пяти человек, а также несколько единиц специализированной техники, среди которых экскаватор малый, экскаватор большой, самосвал и водооткачивающая машина, – рассказали в компании.





Ранее сообщалось, что на улице Шефской в ходе утренней проверки состояния трамвайного полотна сотрудниками транспортного предприятия был выявлен подмыв путей. В результате принято решение пустить трамваи №№3 и 4 в измененных границах с разворотом на ул. Мончегорской.





В мэрии в свою очередь сообщали, что, по предварительным данным, причиной размытия стала течь на линии водоотведения диаметром 500 мм, ранее проложенной застройщиком к трем многоквартирным домам по ул. Песчанокопской.





– Поскольку застройщик после прокладки сетей не передал их на баланс профильных служб города, данный участок не обслуживался надлежащим образом, – заявили в горадминистрации.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»