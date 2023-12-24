Общество

«Люди умиляются и не думают о последствиях»: врач - о рисках кормления бешеных белок и лисиц

Общество 24.12.2023 15:43
0
24.12.2023 15:43


С начала года в Волгоградской области почти девять тысяч человек пострадали от зубов и когтей животных. Волгоградцев кусали бездомные собаки, белки и даже «заблудившиеся» в городе лисы. 

Что делать в случае укуса, и почему откладывать поход в больницу может быть смертельно опасно, корреспонденты V102.RU поговорили с заведующим отделением травматологии и ортопедии Волгоградской клинической больницы № 25 Евгением Ермолаевым. 

В большинстве случаев на приемах у травматологов оказываются сердобольные волгоградцы, решившие приласкать и прикормить диких животных.

- Одно дело, когда человека действительно укусило агрессивное животное. Другое дело, когда люди из самых светлых побуждений начинают кормить тех же белочек и лисичек: «Какая милота». При этом мало кто из них задумывается, что любое дикое животное может быть носителем вируса бешенства – опаснейшей инфекции, которую невозможно вылечить. При заболевании им человек 100% умрет, и никакая медицина ему, увы, не поможет, - объясняет врач. – Единственный способ сохранить жизнь - провести вакцинацию и ввести в организм антитела, которые будут подавлять рост вирусов. 

Меня укусило животное. Сколько времени есть на обращение к врачам? 

После укуса Евгений Ермолаев советует волгоградцам не тешить себя иллюзиями и рассматривать самый негативный сценарий – животное все же заражено бешенством.

- Времени на раздумья у укушенного или даже облизанного диким животным человека попросту нет. Как только все случилось, нужно незамедлительно ехать к врачу. Точка. Никаких компромиссов и других вариантов быть не может, - настаивает специалист. – Особо тяжелыми считаются укусы в лицо и кисть, потому что там находится большое количество нервных окончаний. В этих случаях пациенту требуется повышенное количество препарата. А так как вводимый в организм чужеродный белок может вызвать побочные реакции, вакцинация проводится в стационаре. При единичном укусе, известном животном или другой локализации ввести вакцину можно и в поликлинике.

А если расцарапала домашняя кошка? 


В этом случае пускать ситуацию на самотек ничуть не менее опасно. По словам врача-травматолога, живущего во дворе питомца могли заразить дикие животные.

- Лиса, которая является частым носителем бешенства, могла запросто прибежать в частный сектор и укусить сидевшую на цепи собаку или гулявшую по двору кошку. И вроде бы животные свои, домашние, но в то же время уже зараженные вирусом бешенства, - объясняет травматолог. – В этом случае питомца после укуса берут под наблюдение ветклиники. Если в течение 10 дней у него не развивается клиника заболевания, вакцинация идет неполным курсом.

Евгений Ермолаев просит волгоградцев не играть с судьбой в русскую рулетку и доверять врачам. 

- Перед тем, как гладить ту же милую и совсем безобидную лисичку, нужно хорошенько подумать и взвесить все за и против. Если же животное все же укусило человека, не стоит надеяться, что обойдётся и пронесёт. Доверьтесь врачам, которые в силах предотвратить трагедию. 

Автор: Виктория Чумакова 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.12.2023 15:08
Общество 24.12.2023 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2023 13:19
Общество 24.12.2023 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2023 12:16
Общество 24.12.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2023 10:04
Общество 24.12.2023 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2023 09:28
Общество 24.12.2023 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2023 08:39
Общество 24.12.2023 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2023 08:00
Общество 24.12.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 21:27
Общество 23.12.2023 21:27
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 20:52
Общество 23.12.2023 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 20:24
Общество 23.12.2023 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 19:34
Общество 23.12.2023 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 17:11
Общество 23.12.2023 17:11
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 16:41
Общество 23.12.2023 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 16:07
Общество 23.12.2023 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
23.12.2023 13:41
Общество 23.12.2023 13:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:43
«Люди умиляются и не думают о последствиях»: врач - о рисках кормления бешеных белок и лисицСмотреть фотографии
15:08
Зебры, гномы и похититель Рождества дали стрекача в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:00
Снесшего на «Ниве» школьника волгоградца просят оставить на свободеСмотреть фотографии
13:19
Волгоградцы штурмуют ТЦ, чтобы поддержать выдвижение ПутинаСмотреть фотографии
12:16
Отравившегося вейпом подростка спасают в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
КАМАЗ протаранил легковушку. В Волгоградской области в массовом ДТП погибли два человекаСмотреть фотографии
10:29
Автобус № 6 у вокзала в Волгограде окружили машины экстренных служб: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Мобилизованный ветеран Чечни из Волгоградской области погиб в СВОСмотреть фотографии
09:28
В ЦПКиО волгоградцы на автодроме наматывают круги вокруг 5-метровой елиСмотреть фотографии
08:39
Какая погода ожидает волгоградцев перед Новым годомСмотреть фотографии
08:00
«Все яд и все лекарство. Дело только в дозе»: волгоградские учителя высказались о запрете телефоновСмотреть фотографии
21:27
На Волгоград 24 декабря налетит снежный ураганСмотреть фотографии
20:52
«Будут ломать, что сделали»: Четвертый кассационный суд обязал РЖД построить для жителей Волгограда переходСмотреть фотографии
20:24
В Волгограде спасают попавшую в капкан собакуСмотреть фотографии
19:58
Болельщики и ветераны «Ротора» сразились в предновогоднем турниреСмотреть фотографии
19:34
В Волгограде Снегурочки блеснули красотой и нарядамиСмотреть фотографии
18:38
«Сгорел в машине»: в ДТП в Краснодарском крае погиб известный боксер из ВолжскогоСмотреть фотографии
17:51
Юные хоккеисты из волжского «Торнадо» вышли в финал Кубка ФедерацииСмотреть фотографии
17:11
«Звонят уже с утра»: в Волгограде заработал офис, где собирают подписи за ПутинаСмотреть фотографии
16:41
15 рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
16:07
В Волжском акционируют погрязшую в долгах автоколоннуСмотреть фотографии
15:17
В больнице под Волгоградом скончалась годовалая девочкаСмотреть фотографии
13:41
В Жирновске из-за дождя отменили встречу с Дедом МорозомСмотреть фотографии
12:43
Карьеру переназначенного главы района Волгоградской области может прервать судСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде из-за тумана самолет из Москвы направили в СаратовСмотреть фотографии
11:28
Глава села под Волгоградом призвал отказаться от фейерверков на Новый годСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде задержали троих закладчиков «синтетики»Смотреть фотографии
10:33
В Волгограде «семерка» врезалась в мусоровозСмотреть фотографии
10:09
В ЦПКиО Волгограда появятся гигантские бетонные ладониСмотреть фотографии
09:21
Двух волгоградцев вызвали на сборы «Ротора» в КрымскСмотреть фотографии
 