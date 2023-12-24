С начала года в Волгоградской области почти девять тысяч человек пострадали от зубов и когтей животных. Волгоградцев кусали бездомные собаки, белки и даже «заблудившиеся» в городе лисы.

Что делать в случае укуса, и почему откладывать поход в больницу может быть смертельно опасно, корреспонденты V102.RU поговорили с заведующим отделением травматологии и ортопедии Волгоградской клинической больницы № 25 Евгением Ермолаевым.

В большинстве случаев на приемах у травматологов оказываются сердобольные волгоградцы, решившие приласкать и прикормить диких животных.

- Одно дело, когда человека действительно укусило агрессивное животное. Другое дело, когда люди из самых светлых побуждений начинают кормить тех же белочек и лисичек: «Какая милота». При этом мало кто из них задумывается, что любое дикое животное может быть носителем вируса бешенства – опаснейшей инфекции, которую невозможно вылечить. При заболевании им человек 100% умрет, и никакая медицина ему, увы, не поможет, - объясняет врач. – Единственный способ сохранить жизнь - провести вакцинацию и ввести в организм антитела, которые будут подавлять рост вирусов.

Меня укусило животное. Сколько времени есть на обращение к врачам?

После укуса Евгений Ермолаев советует волгоградцам не тешить себя иллюзиями и рассматривать самый негативный сценарий – животное все же заражено бешенством.

- Времени на раздумья у укушенного или даже облизанного диким животным человека попросту нет. Как только все случилось, нужно незамедлительно ехать к врачу. Точка. Никаких компромиссов и других вариантов быть не может, - настаивает специалист. – Особо тяжелыми считаются укусы в лицо и кисть, потому что там находится большое количество нервных окончаний. В этих случаях пациенту требуется повышенное количество препарата. А так как вводимый в организм чужеродный белок может вызвать побочные реакции, вакцинация проводится в стационаре. При единичном укусе, известном животном или другой локализации ввести вакцину можно и в поликлинике.

А если расцарапала домашняя кошка?





В этом случае пускать ситуацию на самотек ничуть не менее опасно. По словам врача-травматолога, живущего во дворе питомца могли заразить дикие животные.

- Лиса, которая является частым носителем бешенства, могла запросто прибежать в частный сектор и укусить сидевшую на цепи собаку или гулявшую по двору кошку. И вроде бы животные свои, домашние, но в то же время уже зараженные вирусом бешенства, - объясняет травматолог. – В этом случае питомца после укуса берут под наблюдение ветклиники. Если в течение 10 дней у него не развивается клиника заболевания, вакцинация идет неполным курсом.

Евгений Ермолаев просит волгоградцев не играть с судьбой в русскую рулетку и доверять врачам.

- Перед тем, как гладить ту же милую и совсем безобидную лисичку, нужно хорошенько подумать и взвесить все за и против. Если же животное все же укусило человека, не стоит надеяться, что обойдётся и пронесёт. Доверьтесь врачам, которые в силах предотвратить трагедию.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»