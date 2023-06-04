«Уже зарегистрированы смертельные случаи»: врач развеяла мифы о безопасности вейпов

На этой неделе в России ужесточили правила продажи вейпов. И хотя производители по-прежнему настаивают на безопасности своей продукции, врачи единогласны во мнении — за новомодным гаджетом скрывается немало подводных камней. Чем грозит «купание» в ароматных облаках пара, корреспондентам V102.RU рассказала заведующая диспансерно-поликлиническим отделением Центрального района Елена Синолицая.

Всего за несколько лет вейпы завоевали небывалую популярность среди подростков. В то время как социальная реклама трубит о вреде классических сигарет, их электронные аналоги остаются в «серой зоне».

— На смену классической табачной продукции все чаще приходят вейпы с синтетическим наполнением, — констатирует Елена Синолицая. — Производители заявляют о безопасности товара, однако далеко не все жидкости для электронных сигарет действительно бестабачные. В некоторых концентрация никотина ничуть не меньше, чем в обычных сигаретах. Кроме того, состав этих жидкостей никак не сертифицируется. О чем это говорит? О том, что на этикетке может быть написано одно, а в составе — совсем другое. Никакой ответственности за эти несоответствия не существует.





Любой курильщик знает о рисках заработать атеросклероз или инсульт, повышенное давление или сниженное либидо, хронический бронхит или онкологию. Однако эти болезни заявят о себя спустя время. Последствия курения вейпа, отмечает Елена Синолицая, могут проявиться гораздо быстрее.

— В жидкости для электронных сигарет содержится глицерин, оказывающий на легкие склеивающее действие. Внутренняя воздушная оболочка легких склеивается, что со временем вызывает легочную недостаточность. Кроме того, в составе этой продукции много химических и синтетических добавок, в том числе вкусовых. Вопреки расхожему мнению они не безвредны и не пассивны. Эти вещества способны вызвать аллергическую реакцию, и в мировой практике уже зафиксированы случаи смерти от анафилактического шока и других быстронаступающих опасных осложнений.





Мнение о том, что вейп вызывает зависимость, некоторые производители называют проделками конкурентов. Тем не менее, врачи подтверждают неприятную правду — никотинсодержащая жидкость формируют такую же привычку, что и обычные сигареты.

— Вейпы с никотинсодержащей жидкостью действительно вызывают зависимость. Что касается смесей без никотина, то этот вопрос еще не изучен, — заявляет специалист. — Бросающему курить человеку я советую обратиться к врачу. В медицине есть средства, которые помогают облегчить состояние после отмены никотина. Как правило, достаточно одной недели, чтобы все неприятные и крайне выраженные симптомы сошли на нет. Дальше у пациента не отмечаются никаких расстройств, либо они протекают в легкой форме и не приносят существенного дискомфорта. При этом врач предложит вам целый комплекс — не только противотабачный препарат, а, возможно, противокашлевые и отхаркивающие средства, лекарства, понижающие давление, улучшающие сон и смягчающие эмоциональные колебания.

С 1 июня в стране ввели дополнительные ограничения на продажу вейпов и кальянов. По новым правилам их можно купить только в магазинах и павильонах. При этом витрину с устройствами для курения продавцы будут раскрывать лишь по просьбе покупателя. Открытая выкладка вейпов — также под запретом. Несовершеннолетним теперь не продадут не только электронные сигареты, но и жидкости для них. Отметим, что прежде подростки могли купить смеси с содержанием никотина меньше 1 грамма.

Подготовила Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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