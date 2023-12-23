Болельщики и ветераны «Ротора» сразились в предновогоднем турнире





На стадионе ВГАФК сегодня, 23 декабря, состоялся предновогодний турнир с участием ветеранов и болельщиков «Ротора». Праздничные соревнования собрали четыре команды, которые сыграли между собой и провели время в дружелюбной атмосфере, сообщает V102.RU.

Команда ветеранов ФК «Ротор», ФК «Ротор» Алексея Жданова, любительский спортивный клуб «Ротор Ультрас» и команда болельщиков «Друзья» сражались за победу. Непосредственно на поле показали свои футбольные качества Николай Олеников, Захар Дубенский, Игорь Крутов и многие другие бывшие именитые спортсмены. Также заслуженным футболистам вручили подарки. В их числе, например, Игорь Суровикин, Дмитрий Котопуло и Василий Андрущенко. Кроме того, Суровикин и Андрущенко вместе с ещё одним экс-игроком «Ротора» Алексеем Ждановым приняли участие в церемонии открытии турнира.Чемпионский кубок завоевал ФК «Ротор» Жданова. Триумфаторы в итоге набрали 7 очков, обыграв ветеранов со счетом 3:0 и одолев команду болельщиков — 2:0. Ещё в одном матче они разошлись миром с «Ротор Ультрас» — 2:2. На втором месте финишировали «Ультрас» с выигрышным результатам в игре с «Друзьями» и ничейным исходом в поединке с «Ротором» 90-х. Серебряные медалисты заработали в общей сложности пять очков. Тройку призеров замкнул коллектив ветеранов с четырьмя набранными баллами.Отметим, что торжественное мероприятие посетила семья легенды «Ротора» Александра Беркетова, которому 24 декабря исполнилось бы 48 лет. Участники и зрители вспомнили добрым словом и почтили память экс-защитника знаменитого состава сине-голубых 90-х годов.