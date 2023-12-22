На развитие Михайловки в Волгоградской области направят 4 млрд рублей





Сегодня, 22 декабря, в ходе визита в город Михайловку Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров и его заместители встретились с активом райцентра. Во время мероприятия, сообщает ИА «Высота 102», прозвучала информация о выделении 4 миллиардов на развитие городского округа.

Речь в ходе встречи шла об исполнении комплексной программы социально-экономического развития городского округа город Михайловка на период 2022-2024 годов. Также участники обсудили задачи дальнейшего развития муниципального образования.

В целом, как было отмечено, сегодня, по итогам 2023 года, можно говорить о стабильном развитии города. Так, в Михайловке, например, построены новые школа и детский сад, обновлена женская консультация, введен в эксплуатацию современный инфекционный корпус Михайловской ЦРБ, обновлен целый ряд дорожных объектов и общественных пространств. Кроме того, в округе продолжают работу все основные промышленные предприятия.

– По всем направлениям комплексная программа выполняется в полном объеме, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Никаких отставаний нет.

Уточняется, что озвученная сегодня сумма в размере 4 млрд рублей, которую планируют направить на развитие Михайловки до 2025 года, может быть увеличена в дальнейшем с учетом наполнения программы.