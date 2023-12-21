Общество

Волгоградским чиновникам поддадут газу

Общество 21.12.2023 10:59
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21.12.2023 10:59


В ближайшей перспективе чиновников Волгоградской области могут обязать пересесть на газомоторный транспорт. Соответствующее предложение накануне поддержали в Правительстве Российской Федерации. С инициативой выступил депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь, сообщает «Парламентская газета». 

Уточняется, что свое предложение Рябоконь отправил в кабмин в конце октября текущего года. В частности, депутат обратил внимание Михаила Мишустина на необходимость приоритетного использования госслужащими в служебных целях российских автомобилей на газомоторном топливе.

Газомоторное топливо в два раза дешевле, чем дизель или бензин. Средняя цена за один литр пропан-бутановой смеси сегодня составляет 27 рублей, – цитирует парламентария «Парламентская газета». – При расходе газа на 10-20 процентов выше, чем бензина, экономия составит около 40 процентов. Также существуют недорогие технологии, позволяющие быстро и эффективно переоборудовать автомобили с двигателями внутреннего сгорания на газ.

Предложение Рябоконя изучили в Минэнерго, сообщив по итогу 13 декабря, что не считают целесообразным полный отказ от привычного транспорта, однако часть закупок, вероятно, будут соответствовать новым требованиям: 

– Решение об установлении полного запрета на приобретение техники, работающей на традиционных видах топлива, за счет бюджетных средств и для исполнения муниципального заказа нецелесообразно. Вместе с тем считаем возможным директивное установление обязательства по доле транспорта на газомоторном топливе в закупаемом за счет бюджетных средств и для исполнения муниципального заказа, – говорится в  ответе Минэнерго России. 

Здесь же вносят важное уточнение – нововведения будут возможны только в тех регионах, где развита газозаправочная инфраструктура. Также в Минэнерго поясняют, что Минфин и другие министерства прорабатывают вопрос полного запрета привычного, но недешевого и неэкологичного транспорта.

Напомним, что в Волгоградской области в октябре открылся первый в ЮФО СПГ-комплекс. Для нужд волгоградцев власти активно закупают общественный газомоторный транспорт. Соответственно, Волгоградская область может оказаться в списке первых регионов,  где будет реализовано предложение Андрея Рябоконя.

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