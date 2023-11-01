В Волгоградской области 1 ноября запустили в работу малотоннажный СПГ-комплекс на территории Быковского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона, губернатор Андрей Бочаров и глава правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, а также генеральный директор ООО «Газпром гелий сервис» Любовь Бриш приняли участие в открытии удаленно – на площадке международного газового форума – 2023.

– Реализация флагманского, первого на Юге России проекта по сжижению природного газа укрепляет промышленно-производственный потенциал Волгоградской области и дает новые возможности для развития, – подчеркнул в ходе торжественной церемонии Андрей Бочаров. – Исходя из наших договоренностей, в рамках реализации программы развития Волгоградской области и 10-летней программы развития города-героя Волгограда нами принято решение по масштабному обновлению общественного и коммунального транспорта с переводом техники на газомоторное топливо. Программа реализуется в четком соответствии с планами. Первая партия автобусов уже поставлена «Волгабасом» — в ближайшее время после подготовительной работы автобусы выйдут на маршрут.

Напомним, что опорные маршруты в Волгограде будут обслуживать 60 новых автобусов, поставленных волжским предприятием. Все они предполагают использование СПГ для работы. Заправка транспорта организована на площадке автопарка. Доставку продукции к СПГ в специальных криогенных цистернах обеспечивают СПГ-тягачи ООО «Газпром гелий сервис».

– Мне очень приятно видеть вас на международном газовом форуме. Сегодня важное событие — мы запускаем первый во всем Южном Федеральном округе малотоннажный комплекс по сжижению природного газа. Это перспективное, важное для страны направление. Объект выполнен в кратчайшие сроки – хотел бы поблагодарить всех за профессиональную и добросовестную работу, – сказал, обращаясь к волгоградскому губернатору Миллер. – Вы тот губернатор, который по вопросам газоснабжения, газификации вывел Волгоградскую область в лидеры на газовых картах нашей страны. Это не громкие слова. Мы помним предыдущий опыт и видим, каких результатов за относительно короткий срок вашей работы губернатором достигла область. Мы это очень высоко ценим. Потому что то, что сказал губернатор, какие обязательства взяла на себя область, будет выполнено в срок и качественно — и мы в «Газпроме» в этом абсолютно уверены. Искреннее спасибо за работу и новых вам успехов. А «Газпром» всегда рядом.

Стоит отметить, что первый в ЮФО СПГ-комплекс на территории Волгоградской области был возведен ударными темпами. Так, первую сваю в фундамент в Быковском районе забили в конце марта 2023 года, а уже в августе строительство вышло на финишную прямую.