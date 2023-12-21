Общество

В Волгоградской области стало больше страдающих ожирением детей и подростков

Общество 21.12.2023 10:05
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21.12.2023 10:05


Число детей и подростков, страдающих ожирением, в Волгоградской области растет на протяжении последних 5 лет. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, в 2022 году в регионе у 2618 детей в возрасте до 14 лет впервые было выявлено ожирение.

Среди подростков от 15 до 17 лет заболеваемость ожирение впервые была диагностирована у 1213 человек. Врачи отмечают, что дети с лишним весом более склонны к стрессу, тревоге и заниженной самооценке.

Главные причины развития ожирения у детей - это неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Психологические проблемы также могут привести к ожирению. Дети и подростки, которые скучают, испытывают стресс или депрессию, могут есть больше, чтобы справиться с негативными эмоциями. Среди других причин — наследственная предрасположенность, прием некоторых лекарств (гормональных) и заболевания (гипотиреоз).

Если ребенок стал слишком сильно прибавлять в весе, на коже появились растяжки, не откладывайте, обратитесь к врачу. Если ситуация при переходе на более здоровое питание не меняется, вероятно потребуется помощь диетолога.

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