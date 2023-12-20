Видео с террористами влетели волгоградцу в копеечку

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону сегодня, 20 декабря, признал виновным в поддержке терроризма 23-летнего жителя Волгоградской области Хачукаева Ибрагима Джамлайлаевича, сообщает V102.RU.

— В соответствии с приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей, а также он освобожден из-под стражи, так как суд учел срок задержания и нахождения его в СИЗО, — пояснили в пресс-службе военного суда.

Хачукаеву вменялась ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Следствие установило, что фигурант дела, находясь в Волгоградском регионе, разместил на своей открытой странице в соцсети, скопированные у других пользователей восемь видеороликов террористической направленности. В них содержались утверждения о признании идеологии и практики терроризма правильными, а также нуждающимися в поддержке и подражании.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», Ибрагим Хачукаев — уроженец хутора Ильмень-Суворовского в Октябрьском районе Волгоградской области. Ранее осужден Заводским районным судом Грозного, но судимость на момент совершения нового преступления была погашена.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает в качестве максимума лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Минимальное наказание составляет штраф от 300 тысяч до миллиона рублей. При вынесении приговора суд учел нахождение Хачукаева в СИЗО. Мужчина содержался под стражей с 12 декабря 2022 года.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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