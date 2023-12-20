Волгоградцы в среднем тратят 6% доходов на яйца

В ведомстве отметили, что расходы семей различаются в зависимости от места проживания.
Так, самыми затратными у горожан оказались траты на покупку мяса и мясных продуктов (9,7%), молока, молочных продуктов и яиц – 6%, хлебобулочных изделий и круп - 5,3%. Селяне тратят на мясо больше – 10,1%, а на яйца и крупы меньше – соответственно 4,4% и 4,7%.
Расходы на оплату предметов домашнего обихода, бытовой техники и ухода за домом от общего объема потребительских расходов в городской местности занимали - 5,3%, в сельской местности - 3,7%.
Доля трат на оплату услуг информации и коммуникации от общего объема потребительских расходов была выше у проживающих в городской местности - 3,8%, чем в сельской местности - 3,3%.
На организацию отдыха и другие культурные мероприятия городские жители израсходовали - 3,2%, сельские - 2,0% от общего объема потребительских расходов.