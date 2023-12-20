Сотрудникам ФСБ вручили в Волгограде грамоты губернатора





В Волгограде сегодня, 20 декабря, по случаю празднования Дня работника органов безопасности сотрудникам регионального Управления ФСБ России вручили грамоты губернатора.

Как сообщает ИА «Высота 102», встречу провел вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин. От лица главы региона и всех жителей он поздравил действующих сотрудников и ветеранов службы с профессиональным праздником.

– Вопросы национальной безопасности, защиты конституционного строя страны, сохранения целостности и независимости Отечества являются вопросами государственной важности — системное конструктивное взаимодействие органов власти с силовым блоком становится важнейшим фактором противодействия глобальным вызовам и угрозам, – отмечают в администрации Волгоградской области. – Особое значение имеет работа, которую проводят действующие сотрудники, а также ветераны службы по воспитанию подрастающего поколения, сохранению исторической памяти и правды.

Напомним, что по традиции празднование Дня работника органов безопасности началось в Волгограде сегодня с торжественного возложения цветов к памятнику на Площади Чекистов. В мероприятии принимали участие руководители силовых ведомств. По случаю праздника руководство УФСБ России по Волгоградской области поздравило ветеранов Пелагею Нефедову и Виктора Тупикова, навестив их дома.