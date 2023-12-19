В райцентре Волгоградской области открылась новая почта

В отделении обновлены внутренние помещения и фасад, система отопления, установлены пожарная сигнализация и видеонаблюдение, а также оборудование для климатического контроля и кондиционирования. Особое внимание уделено безбарьерной среде: есть пандус с поручнями для маломобильных групп населения, расширены дверные проемы. В отделении - новая мебель и современная техника, выделена специально оборудованная зона, где клиенты могут самостоятельно проверить основные показатели своего здоровья: измерить температуру, давление, уровень кислорода в крови.
В Волгоградской области за два года программы модернизации Почта России уже открыла 42 обновленных отделения в 22 районах, из них два офиса построены по технологии быстровозводимых конструкций. Только в этом году отремонтировано 16 отделений в 10 районах области.
- Глава государства поставил задачу в течение нескольких лет провести масштабное обновление объектов почтовой связи на селе. В нашем регионе партийный контроль за реализацией этого социально значимого проекта осуществляет рабочая группа, в которую вошли специалисты, главы сельских поселений и секретари местных отделений партии. Дополнительно парламентский контроль обеспечивают депутаты – члены фракции «Единая Россия». Работа отделений почтовой связи очень востребована гражданами и, прежде всего, в отдаленных населенных пунктах. Зачастую они являются едва ли не единственным пунктом притяжения людей, выполняют целый ряд социальных функций, обеспечивают доступность информации. Важно, чтобы почтовые отделения были комфортными, отвечали современным требованиям, чтобы здесь предоставляли широкий спектр услуг, - подчеркнула депутат Волгоградской областной Думы, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель партийной рабочей группы по модернизации отделений и других объектов почтовой связи Ирина Соловьева.
Фото Волгоградской областной думы