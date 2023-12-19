В райцентре Волгоградской области открылась новая почта





Сегодня в станице Преображенской Киквидзенского района состоялось открытие модернизированного почтового отделения. Райцентр по такому случаю посетили несколько депутатов регпарламента, рассказали V102.RU в Волгоградской облдуме. Сегодня в станице Преображенской Киквидзенского района состоялось открытие модернизированного почтового отделения. Райцентр по такому случаю посетили несколько депутатов регпарламента, рассказали V102.RU в Волгоградской облдуме.

Обновленное почтовое отделение будет обслуживать свыше 5300 человек – жителей станицы и близлежащих хуторов. В помещении, оборудованном в соответствии с современными стандартами, - три операционных окна, в которых клиенты смогут воспользоваться более ста видами услуг, включая финансовые. Здесь можно подтвердить или восстановить учетную запись на портале Госуслуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате. Отделение работает по удобному для клиентов графику: вторник-суббота - с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00.В отделении обновлены внутренние помещения и фасад, система отопления, установлены пожарная сигнализация и видеонаблюдение, а также оборудование для климатического контроля и кондиционирования. Особое внимание уделено безбарьерной среде: есть пандус с поручнями для маломобильных групп населения, расширены дверные проемы. В отделении - новая мебель и современная техника, выделена специально оборудованная зона, где клиенты могут самостоятельно проверить основные показатели своего здоровья: измерить температуру, давление, уровень кислорода в крови.В Волгоградской области за два года программы модернизации Почта России уже открыла 42 обновленных отделения в 22 районах, из них два офиса построены по технологии быстровозводимых конструкций. Только в этом году отремонтировано 16 отделений в 10 районах области.- подчеркнула депутат Волгоградской областной Думы, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель партийной рабочей группы по модернизации отделений и других объектов почтовой связи Ирина Соловьева.Фото Волгоградской областной думы