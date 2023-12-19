Общество

Волгоградцев заставляли переплачивать по газовым договорам

Общество 19.12.2023 10:03
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19.12.2023 10:03


АО «Волгоградгоргаз» признали нарушившим антимонопольное законодательство при включении в состав услуг по ТО ВДГО работ по аварийно-диспетчерскому обеспечению газового оборудования. Об этом сообщили V102.RU в региональном управлении ФАС РФ.
В антимонопольное ведомство обратился  ряд жителей Волгограда, указавшие на нарушение АО «Волгоградгоргаз» антимонопольного законодательства при формировании платы по договорам на оказание услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования.
Проанализировав заключённые между АО «Волгоградгоргаз» и потребителями договоры на ТО ВДГО, УФАС установлено включение в указанные договоры услуг по аварийно-диспетчерскому обеспечению внутридомового газового оборудования.
Однако плата за АДО уже учитывается при расчёте тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
Таким образом, на территории Волгоградской области складывалась ситуация, при которой потребители газа, заключившие договоры на ТО ВДГО, дважды оплачивали услуги АДО: сначала в рамках стоимости потреблённого газа (в составе тарифа на транспортировку газа), а затем при оказании услуг в рамках договоров на техобслуживание газового оборудования.
Действия АО «Волгоградгоргаз» признаны злоупотреблением доминирующим положением. После этого организация  добровольно устранила допущенное нарушение. Плата за аварийно-диспетчерское обеспечение  с 1 ноября 2023 года исключена из стоимости договоров на техническое обслуживание, пояснили в УФАС по Волгоградской области.

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