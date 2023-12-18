Студент из Волгограда принимает участие во встрече с Владимиром Путиным





Студент Волгоградского колледжа управления и новых технологий имени Ю.А. Гагарина Дмитрий Родионов отправился в Москву, где сегодня, 18 декабря, принимает участие во встрече, которую проводит президент Владимир Путин. Как сообщает ИА «Высота 102», возможность встретиться с главой государства волгоградский студент получил после победы в национальном финале чемпионата «Профессионалы» по направлению «Сварочные технологии».

Встречу с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Владимир Путин проводит в эти минуты. Открывая мероприятие, глава государства поздравил его участников с наступающим Новым годом, а затем перешел к темам технологической революции и потребности в специалистах.

– Раньше, еще в «доисторические» для вас, советские времена, знаете как говорили про рабочие специальности? «Хватай больше, кидай дальше». Вот все, что нужно было делать рабочему человеку. Тоже не всегда так, конечно. Были во все времена специалисты высокого класса, это понятно. Но что происходит сейчас? Сейчас происходит технологическая революция. Не у нас. Или, скажем, не только у нас. У нас тоже. Во всем мире происходит технологическая революция. Она требует совершенно новых квалифицированных кадров. Их как угодно можно называть. Можно называть рабочими специальностями, можно как угодно. Важно, что это, конечно, совсем другая генерация, совсем другие требования, и должна появиться другая генерация специалистов, – отметил Владимир Путин. – Очень много направлений. Вы и сами это знаете. Они связаны и с высокими технологиями. На первый взгляд, может быть, там и нет ничего такого от высоких технологий, но они связаны с высокими технологиями и требуют особого качества работы. Я сейчас не буду все перечислять, вы и так все знаете, вы по этим дисциплинам выступали, заняли эти места. И поэтому для нас в высшей степени важно, чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда и с работодателями – с теми, кто ждёт специалистов высокого класса на своих предприятиях.





Президент особо отметил, что сегодня говорить о развитии крупных предприятий невозможно, если нет подготовленных кадров. В течение ближайших трех лет в стране по госпрограммам должны подготовить миллион таких специалистов, подчеркнул он.

Отметим, что волгоградский студент Дмитрий Родионов в числе первых получил от региона бесплатную поездку на выставку-форум «Россия» и принимал участие в мероприятиях Дня Волгоградской области. В частности, он присутствовал на открытом уроке с губернатором Андреем Бочаровым. Глава Волгоградской области поставил его в пример, рассуждая, как упорным трудом можно стать лучшим в выбранной области.

Фото: kremlin.ru