Лишь 2% семей волгоградцев могут купить в кредит нормальный автомобиль

Оптимистичный прогноз сделали эксперты РИА Рейтинга, проанализировав российские регионы по доступности приобретения автомобилей в кредит по итогам 2023 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на исследование, отмечается, в частности, оживление на автомобильном рынке и увеличение количества продаж отечественных авто и китайских брендов, а также – рост доступности машин.Волгоградская область заняла в рейтинге 55-ое место. Так, эксперты считают, что 12,1% семей жителей региона имеют возможность приобрести автомобиль стоимостью в 1 миллион рублей в кредит и содержать его. При этом купить машину стоимостью в 2,6 миллиона рублей и обслуживать ее способны лишь 2,3% волгоградцев.Любопытно, что в аналогичном рейтинге за 2022 год Волгоградскую область эксперты определили на 52-ю позицию. Тогда исследование проводилось по трем параметрам: возможность купить в кредит машины за 0,9 миллиона рублей, за 2,5 миллиона и за 10 миллионов. В последнем рейтинге третья строчка исчезла.Самыми большими возможностями обладают, по мнению составителей рейтинга, жители Ямало-Ненецкого округа и Магаданской области. Так, в ЯНО машины за 1 миллион рублей могут позволить купить в кредит почти 60% семей и почти для трети нет проблем приобрести автомобиль за 2,6 млн, но тоже в кредит.На 85-ом месте в рейтинге оказались жители Ингушетии. Лишь 2,6% семей из этого региона имеют возможность взять в кредит машину за 1 миллион и еще меньше, всего 0,7% - автомобиль за 2,6 миллиона.