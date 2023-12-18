Волгоградцам посоветовали проверить наличие долгов перед налоговой





Волгоградцам в преддверии Нового года рекомендуют проверить наличие долгов перед налоговой службой. В УФНС России по Волгоградской области напомнили, что 1 декабря истек срок уплаты налогов, указанных в направленных налогоплательщикам налоговых уведомлениях за 2022 год. Уже с 2 декабря неуплаченная сумма налога автоматически стала недоимкой, на которую ежедневно начисляются пени.

– Пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг могут проверить задолженность по налогам и при ее наличии оплатить в режиме онлайн, – напоминают в региональном управлении ФНС России. – В том случае, если гражданин ранее не пользовался порталом Госуслуг, ему необходимо зарегистрироваться и подтвердить учетную запись. После того, как налогоплательщик прошел регистрацию на сайте, ему нужно открыть вкладку «Налоговая задолженность», далее нажать кнопку «Проверить», и система автоматически выдаст необходимую информацию. Наличие задолженности проверяется с помощью ИНН налогоплательщика, указанного в профиле. Чтобы более оперативно получать оповещения о долгах, можно установить мобильное приложение Госуслуги.

Узнать о задолженности и погасить ее можно и посредством онлайн-сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также в налоговых инспекциях региона.

В УФНС напоминают, что долги перед налоговой службой взыскиваются с помощью судебных приставов – через работодателя или через банк.

– Судебный пристав в рамках совершения исполнительных действий вправе накладывать арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изымать указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на хранение, а также устанавливать временное ограничение на выезд должника за границу или запрет на совершение регистрационных действий, – поясняют в налоговой службе.

После взыскания задолженности взымается исполнительный сбор в размере 7% от суммы задолженности, но не менее 1000 рублей.