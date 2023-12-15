Опытный чиновник возглавил в Волгоградской области район с коптящим заводом

В Волгоградской области жителям Новониколавевского района представили нового руководителя районной администрации. Руководящий пост, сообщает ИА «Высота 102», занял по итогам конкурса Сергей Парамонов.

– 15 декабря по итогам конкурса по отбору кандидатур на должность главы Новониколаевского муниципального района избран Парамонов Сергей Федорович, – сообщили в районной администрации.

Здесь также сообщили, что Сергей Парамонов имеет педагогическое образование по специальности «учитель истории». Трудовую деятельность начал в 1992 году, имеет большой опыт работы в органах местного самоуправления.

Как уточняет «Высота 102», до сегодняшнего дня Парамонов занимал пост замглавы Новониколаевского района.

Ранее журналисты информагентства общались с опытным чиновником по поводу битумного завода, который был построен и работает в непосредственной близости от домов жителей Новониколаевска. Однако до сих производство работает, коптит и продолжает приносить прибыль собственникам.