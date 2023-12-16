Дороги Волгоградской области расчищают от последствий ледяного дождя

394 единицы техники задействованы в обработке и расчистке трасс регионального и федерального значения на территории Волгоградской области.
По информации комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, передает V102.RU, на объектах регионального и межмуниципального сообщения работают 311 единиц техники, за минувшие сутки отсыпано почти 4,4 тыс. тонн песко-соляной смеси. Расчистка и обработка дорожного покрытия продолжается, количество бригад и техники корректируется по погодным условиям.
Еще 83 дорожные машины несут дежурство на федеральных трассах в Волгоградской области. По данным ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, израсходовано более 4 тыс. тонн реагентов. Движение штатное.
Напомним,
накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачу перевести работу служб жизнеобеспечения региона в режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями.