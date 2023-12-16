«Санкции обошли?»: волгоградцев приятно удивили цены на новогодние елки

Однако у продавцов есть на это объяснение, хоть и шутливое. По словам торговцев, леса в России не попали под санкции.
Общество 16.12.2023 11:38
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16.12.2023 11:38
Однако у продавцов есть на это объяснение, хоть и шутливое. По словам торговцев, леса в России не попали под санкции.
Цены на отечественные новогодние сосны, вопреки ожиданиям их подорожания, остались примерно на уровне прошлого года. Как рассказали V102.RU горожане, пушистую новогоднюю красавицу высотой около метра можно приобрести на елочных базарах по цене от 500 до 700 рублей. Деревья повыше продаются от 800 до 1000 рублей. Если кто-то хочет купить более высокорослую новогоднюю елку, то ценник на такое дерево будет уже в районе 1200 рублей.При этом волгоградцы отмечают, что цены на новогодние ели и сосны не так уж сильно выросли по сравнению с прошлым годом. Что, казалось бы, выглядит странно на фоне всеобщего подорожания.
Однако у продавцов есть на это объяснение, хоть и шутливое. По словам торговцев, леса в России не попали под санкции.
А вот тем, кто пожелает установить дома новогоднее импортное деревце, конечно, надо быть готовыми к тому, что это будет недешевым делом.
Напомним, в декабре в Волгограде заработали более 70 площадок для торговли хвойными деревьями.
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