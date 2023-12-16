Волгоград всю ночь чистили от ледяной корки

Дорожные и коммунальные службы Волгограда всю ночь трудились, устраняя последствия ледяного дождя. В течение ночи в работах были задействованы свыше 500 работников дорожных, коммунальных служб и управляющих организаций и свыше 100 единиц спецтехники К утру все основные дорожные магистрали города и пешеходные связи очищены, автобусы, троллейбусы, электробусы, трамваи работают по расписанию, утверждают в администрации города, передает V102.RU.
Нет сбоев и в работе жилищно-коммунального комплекса, уточнили в мэрии.
В настоящее время продолжается расчистка внутрирайонных и второстепенных дорог и дворовых территорий.
Пока осадки в виде ледяного дождя взяли перерыв, однако 18 декабря синоптики вновь прогнозируют мокрый снег и перепады температуры.